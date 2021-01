Pedro Pascal: El actor más popular del mundo

José Pedro Balmaceda Pascal, más conocido como Pedro Pascal, es un actor chileno de cine, televisión y teatro, conocido por interpretar a Oberyn Martell en la exitosa serie de televisión ‘Juego de tronos’ de HBO, es oficialmente la estrella más popular del mundo en este momento.

Durante el 2020 el actor ha protagonizado proyectos importantes que han conseguido que elogien tremendamente su trabajo. The Mandalorian, serie original del servicio de streaming Disney +, concluyó su segunda temporada antes de Navidad, colocándose como una de las mejores series del año. Además, Wonder Woman 1984 llegó a cines y a la plataforma HBO Max, en donde interpreta al personaje Maxwell Lord de manera brillante para los seguidores de esta franquicia. Junto con eso, tiene otro papel protagónico en Netflix con la película We Can Be Heroes.

De acuerdo a IMDb, el medidor de estrellas de cine y televisión, Pedro Pascal es actualmente la celebridad más famosa de Internet. Esta página coloca los nombres de artistas más populares en las redes en un top y nombres como el de Anya Taylor-Joy (Gambito de Dama), Taylor Momsen, Gina Carano, Gal Gadot (Wonder Woman), y Jon Favreau, son algunos de los nombres que figuran en los primeros en esta.