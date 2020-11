People’s Choice Awards realiza su entrega de premios 2020

El pasado domingo 15 de noviembre, pese a la pandemia, se celebraron los People’s Choice Awards, una premiación que galardona a artistas de la música, el cine, televisión y la cultura pop en general.

Esta premiación se caracteriza por la votación de fans alrededor del mundo, y para la edición 2020, más de mil millones de votos fueron emitidos en las plataformas.

Entre sus nominados más destacados se encontraban nombres como Justin Bieber, Lady Gaga, The Weeknd, Will Smith, Charlize Theron, entre otras celebridades, películas como The Kissing Both 2, Like a Boss, Extraction, y series de televisión como Grey’s Anatomy, Modern Family.

Este año se realizó la entrega especial del premio People’s Icon a la cantante y actriz Jennifer López y ganadores como Ariana Grande, BTS, Becky G, compartieron en sus redes, su gratitud con sus fans.