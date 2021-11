Premios Grammy 2022: Lista de los nominados a las principales categorías

La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación dio a conocer este martes 23 de noviembre a los nominados a la edición 64 de los premios Grammy, cuya ceremonia se llevará a cabo el lunes 31 de enero de 2022.

En total, se presentaron nominaciones para 86 categorías, de las cuales dos son nuevas: mejor actuación musical global y mejor álbum de música urbana latina.

Los principales nominados del año incluyen a Jon Batiste con 11 postulaciones, Justin Bieber con 8, al igual que Doja Cat y H.E.R, mientras que Billie Eilish y Olivia Rodrigo obtuvieron 7 postulaciones cada una.

Lista de nominados a los Premios Grammy 2022:

Álbum del año

- SOUR - Olivia Rodrigo

- Planet Her - Doja Cat

- evermore - Taylor Swift

- Love For Sale - Tony Bennett y Lady GAGA

- Justice - Justin Bieber

- Happier Than Ever - Billie Eilish

- Back of My Mind - HER

- We Are - Jon Batiste

- MONTERO - LilNasX

- DONDA -Kanye West

Canción del Año

- Bad Habits

- A Beautiful Noise

- drivers license

- Fight For You

- Happier Than Ever

- Leave the Door Open

- Kiss Me More

- MONTERO (Call Me By Your Name)

- Peaches

- Right On Time

Récord del año

- I Still Have Faith In You

- Freedom

- I Get A Kick Out Of You

- Peaches

- Right On Time

- Kiss Me More

- Happier Than Ever

- MONTERO (Call Me By Your Name)

- drivers license

- Leave The Door Open

Mejor interpretación de grupo / dúo pop

- I Get a Kick Out Of You - Tonny Bennett y Lady Gaga

- Lonely - Justin Bieber y Benny Blanco

- Butter - BTS

- Higher Power - Coldplay

- Kiss Me More - Doja Cat y SZA

Mejor Video Musical

- Shot In the Dark - ACDC

- Freedom - Jon Batiste

- I Get A Kick Out of You - Tonny Bennett y Lady GAGA

- Peaches - Justin Bieber

- Happier Than Ever - Billie Eilish

Mejor Álbum de Música Urbana

- Afrodisíaco - Raw Alejandro

- EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO - Bad Bunny

- JOSE - J Balvin

- KG0516 - Karol G

- Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios) - Kaliuchis

Mejor Álbum Pop Latino

- Vértigo - Pablo Alborán

- Mis Amores - Paula Arenas

- Hecho a la Antigua - Ricardo Arjona

- Mis Manos - Camilo

- Mendó - Álex Cuba

- Revelación - Selena Gómez

Mejor Álbum Alternativo o rock latino

- Deja - Bomba Estéreo

- Mira Lo Que Me Hiciste Hacer - Diamante Eléctrico

- Origen - Juanes

- Calambre - Nathy Pelusso

- El Madrileño - El Madrileño

- Sonidos de Karmática Resonancia - Zoé

Mejor Canción de Rap

- Bath Salts - DMX, Jay-Z, Mr. Carter y Nasir Jones

- Best Friend - Saweete y Doja Cat

- Family Ties - Baby Keem y Kendrick Lamar

- Jail - Kanye West y Jay-Z m y . l i f e, J Cole, Saint Lauren Don y Morray

Mejor Álbum Rap

- The Off-Season - J Cole

- Certified Lover Boy - Drake

- King's Disease II - Nass

- CALL ME IF YOU GET LOST - Tayler, The Creator

- DONDA - Kanye West