Rage Against The Machine, Calvin Harris, Travis Scott, encabezarán "Coachella 2020"

Para nadie es un secreto que el Coachella Fest es uno de los más importantes en la industria musical. El colombiano J Balvin ha sido uno de los afortunados en poder participar, llevándose los aplausos de todos sus asistentes. El evento tendrá lugar el próximo 10 de abril de 2020 y se extenderá hasta el domingo 19 de abril.

Ahora bien con el inicio de año, la organización del evento anunció el line up o cartel oficial para su próxima edición, Rage Against The Machine, Calvin Harris, Travis Scott, Anita Anitta y Lana Del Rey son algunos de los artistas más importantes de esta edición. Otra de las sorpresas fue la inclusión de la banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, con gran acogida en los últimos meses.

Esta fue la publicación compartida a través de Twitter, en la que se anunció que la semana 1 del festival ya se encuentra agotada.