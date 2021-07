Rápidos y Furiosos 9 alcanza medio millón en ventas de entradas

La película dirigida por Justin Lin y protagonizada por Vin Diesel, Michelle Rodriguez y John Cena, Rápidos y Furiosos 9 muestra al ex corredor Dominic Toretto disfrutando una vida tranquila con su familia. La calma no dura tanto cuando se ve obligado a reunir de nuevo a su enigmático equipo para detener a un asesino y experto conductor.

Para esta novena entrega, famosos nombres como Helen Mirren, Charlize Theron, Tyrese Gibson y Ludacris, forman parte del elenco.

Las ventas de entradas consiguieron 123 millones de dólares en los Estados Unidos, ocupando el puesto número dos desde el comienzo de la pandemia. Un lugar en Silencio (2021) se estrenó una semana antes. Actualmente tiene el título de la película más taquillera de 2021 en E.E.U.U con una ganancia de 145 millones. R&F9 recaudó 70 millones en su debut, batiendo récords en su salida a la pantalla grande.

A pesar de sus cifras en taquilla, se espera que Fast and Furious no alcance a las producciones anteriores debido a las restricciones de la crisis sanitaria, producida por la COVID-19. Sumando un total de 200 millones de dólares en la producción, comercialización y difundir la propiedad. Por otro lado, su spin off: Hobss & Shaw (2019), recaudó 173 millones en EE.UU. y 579 millones a nivel mundial. Otras de sus entregas como The Fate of the Furious (2017) y Furious 7 (2015), se consideran éxitos comerciales. Alcanzaron las cifras de 1.2 y 1.5 millones a nivel global.