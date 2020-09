Revelan verdadero motivo por el cual Robin Williams se suicidó

En el año 2014 perdimos a uno de los grandes actores del cine estadounidense, luego de que decidiera quitarse la vida con un cinturón.

La viuda del fallecido actor Robin Williams, reveló que su esposo padecía de la demencia con cuerpos de Lewy y que seguramente esta enfermedad sería la causante de que el actor se suicidara.

Este tipo de demencia ocurre cuando los cuerpos de Lewy se acumulan en partes del cerebro que controlan la memoria, el pensamiento y el movimiento. La mayoría de personas que desarrollan esta enfermedad son mayores de 50 años y Williams tenía 63 años a la hora de su muerte.

Al realizarse la autopsia del actor se encontró que tenía esta demencia, la cual suele aumentar el riesgo de suicidio. Aunque en un inicio se creía que Williams padecía de Parkinson, enfermedad que le fue diagnosticada tres meses antes de su muerte, al parecer no era así.

No estaba en sus cabales. Me sentí aliviada de que tuviera un nombre. Robin y yo habíamos pasado por esta experiencia juntos, siendo realmente perseguidos por un monstruo invisible, mencionó Susan Schneider, ex esposa de Williams.

En la última película en la que participó el actor, este ya estaba teniendo problemas de memoria, pues le costaba aprenderse los textos. Según el equipo técnico del filme, Williams estaba muy extraño y al parecer estaba perdiendo su capacidad de hacer reír, lo cual lo caracterizaba en la pantalla grande.

“Robin me llamaba, a las diez de la noche, a las dos de la mañana, a las cuatro de la mañana, y me decía: ‘¿Sirve? ¿Algo de esto sirve? ¿Apesto? ¿Qué está pasando?’ Yo lo tranquilizaba”, manifestó el director de ‘Una noche en el museo’ a Infobae.

