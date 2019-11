Rihanna rechaza invitación del show Super Bowl 2020

Sin lugar a duda uno de los eventos más apetecido por los artistas y cantante es el show de medio tiempo del Super Bowl, sin embargo, para Rihanna esto no fue importante al rechazar la invitación de la NFL para cantar en el pasado evento de ese año.

La artista contó en entrevista con la revista Vogue, que la razón para declinar la invitación fue por solidaridad con Colin Kaepernick, el ex mariscal de campo de los San Francisco 49ers.

"No podía ser una vendida, no podía ser una habilitadora; existen cosas dentro de la organización con las que no estoy nada de acuerdo y no iba a ponerme a su servicio de ninguna manera", aseguró.

Rihanna consideró una “injusticia racial” contra Kaepernick por sus raíces negra, a lo que agregó: “No me atrevería a hacer eso. ¿Para qué? ¿Quién gana de eso? No mi gente”.

Finalmente, Maroon 5 fue la banda que estuvo en el show de medio tiempo. La NFL anunció recientemente que para el show del 2020 estarán Jennifer López y Shakira.

Paola Sierra/caracol.com.co