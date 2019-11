Rihanna se retira temporalmente para dedicarle tiempo a su vida personal

La cantante Rihanna se retira, al menos de forma temporal; así lo ha anunciado la artista a través de su cuenta de Instagram en la que ha dejado abierto su regreso. Las razones que ha dado la artista no son otras que la necesidad de descansar y dedicar más tiempo a su vida privada después de años frenéticos dedicados a su profesión.

Aunque su último disco, Anti, se publicó en 2016 Rihanna no ha parado su vertiginoso ritmo como artista y como emprendedora. Primero fue la cosmética, Fenty Beauty, una faceta convertida ahora en un éxito de ventas millonario. Después llegó la moda y la artista lanzó su propia colección de lencería, también bautizada como Fenty, que este mismo año ha pasado a formar parte del grupo LVMH, uno de los más importantes del sector del lujo mundial. Y recientemente ha sido protagonista absoluta de un libro basicamente de imágenes incluye más de 1.000 fotografías– que ha sido editado por Phaidon.

En paralelo, su vida personal que pasó por tiempos convulsos años atrás, parece haberse estabilizado al lado del multimillonario Hassan Jameel y Rihanna parece haber aparcado sus propios principios llegó a decir que se sentía culpable por escamotearle tiempo a su profesión para hacer otras cosas– y ha decidido parar precisamente para encontrar la felicidad fuera de su trabajo.

El pasado verano, ilusionada con su nueva relación sentimental, pronunció unas palabras que ahora se antojan proféticas. Ocurrió durante una entrevista para la revista Interview: "De la misma forma que nutro mi negocio, también necesito nutrir esta relación", afirmó en relación a su pareja. "Paro las cosas durante dos o tres días para conseguirlo. Ahora, en mi calendario tenemos una de esas P que significan días personales", afirmó entonces.

Solo Rihanna sabe cuánto tiempo se tomará la artista, pero la imagen y el texto que ha publicado en su cuenta parece no dejar lugar a dudas, ataviada con una chistera negra, joyas y una camiseta blanca con unas palabras estampadas que lo dicen todo: Art School Dropout, una expresión que se refiere a las personas que son expulsadas de la escuela.

Ella se autoexpulsa temporalmente y deja claro que necesita tiempo para sí: "A todos mis amigos/familia/equipo a los que tenía que haber contestado en los últimos meses... por favor, perdonadme. Este año ha sido demasiado intenso y ahora estoy trabajando en eso que se conoce como equilibrio. Volveré pronto".

En la misma entrevista citada anteriormente, la cantante que suele ser bastante hermética sobre su vida privada, decidió abrirse y mostrar parate de sus sentimientos. Manifestó que quería ser madre "Es lo que más deseo en el mundo y que estaba enamorada de Hassan Jameel, Y explicó que su cambio había comenzado hacía un par de años: "Ha sido en el último par de años cuando me he dado cuenta de se necesita sacar tiempo para uno mismo porque la salud mental depende de ello", dije Rihanna. "No quiero sentir que estoy haciendo algo rutinario. Mi carrera es mi propósito y no me gustaría sentir que es un lugar en el que no soy feliz".

El impedimento hasta ahora para tomar esta decisión no habrá sido el dinero, ya que según la lista de cantantes que más ganan que la revista Forbes publicó el pasado mes de agosto, Rihanna ocupa la tercera posición de este ranking con unos ingresos de 55,8 millones de euros, gran parte de ellos procedentes de sus líneas de moda y belleza. Una estimación que todavía no tenía en cuenta el acuerdo que acababa de firmar con el gran conglomerado del lujo LVMH.

elpais.com