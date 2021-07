Se revela el primer avance de House Of Gucci

House of Gucci, el nuevo y ambicioso proyecto que tiene detrás a Ridley Scott. La película se enfocará en la famosa familia italiana y en el pasado oscuro que los envuelve. Después de tantos meses, finalmente se dio a conocer su primer tráiler.

Patrizia Reggiani, protagonizada por Lady Gaga, habla de esa familia tan poderosa y particular que es sinónimo de moda, de estilo, de glamour, los Gucci. Se ven modelos en la pasarela y se escucha el hit inoxidable de Blondie “Heart of Glass”.

El reparto de la cinta incluye a Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino, Jeremy Irons, Jack Huston, Salma Hayek y Reeve Carney. La nueva película de Ridley Scott está basada en el libro House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed, el cual fue publicado en 2001 por Sara Gay Forden.

Este caso se volvió muy mediático, ya que estaba encabezado por la familia Gucci, quienes eran grandes referentes el emundo de la moda y en la alta sociedad italiana.