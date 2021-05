Se revelan detalles de 1899, la nueva serie de Netflix

De la mano de los creadores de Dark, la serie alemana que fue un éxito en Netflix, llega 1899, el nuevo proyecto para la plataforma de streaming. La historia tratará de un misterio sobrenatural ambientada en un barco transatlántico rumbo a América a finales del siglo XIX y contará con un reparto de actores europeos.

Entre los nombres que figuran para el elenco se encuentra Miguel Bernadeau, famoso por la serie Élite, Andreas Pietschmann de Dark, Maciej Musial (The Witcher), Lucas Lyngaard Tønnesen (The Rain), Maria Erwolter (The Ritual) o Alexandre Willaume (Equinox).

1899 tiene como objetivo el convertirse en una serie verdaderamente multilingüe, en la que cada personaje hablará en su lengua materna. Esto quedó claro con el teaser que se compartió donde se escuchan algunos diálogos en distintos idiomas.

Netflix ha revelado que será una miniserie de 8 episodios de una hora cada uno, a bordo del viaje los personajes vivirán una pesadilla que estará conectada con el pasado de cada uno de los viajeros. Por el momento se desconoce de su fecha oficial de estreno.