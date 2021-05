Secret Invasion, la nueva serie de Marvel ya tiene directores

Secret Invasion (conocida como Invasión Secreta en español), es un crossover ficticio en formato serie limitada escrito por el estadounidense Brian Michael Bendis y dibujada por Leinil Francis Yu, publicado por la editorial Marvel Comics en 2008. La serie cuenta una invasión ficticia sobre el planeta Tierra planeada por la raza alienígena Skrull, sobre cómo se infiltraron y cómo se desarrolla la guerra.

De acuerdo con la revista The Hollywood Reporter, se publicó una información que apunta a que Thomas Bezucha (Let Him Go) y Ali Selim (The Looming Tower) serán los encargados de liderar el set de la próxima serie de Disney +, la cual buscará adaptar de manera aceptable la trama desarrollada en las novelas gráficas.

Grandes nombres como los de Olivia Coleman, Emilia Clarke y Killian Scott, han sido revelados como parte de las grandes estrellas para el elenco de Secret Invasion.

Por su parte, la trama se ha mantenido en secreto, aunque por falta de quien dirigiera la producción, seguramente aún hay mucho por definir. No obstante, se sabe que Samuel L. Jackson y Ben Mendelsohn volverán a interpretar los roles que tuvieron en Capitán Marvel como Nick Fury y Talos, respectivamente. Además, se sabe que lógicamente resumirá una gran infiltración de los Skrull en la Tierra, de lo cual ya se ha visto bastante, pues han hecho presencia en varios filmes.