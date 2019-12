Sharon Stone bloqueada de una aplicación de citas

Sharon Stone está intentado buscar el amor a través d elas redes, pero al parecer le está resultando algo complicado.

Según ha revelado la actriz en su cuenta de Twitter, su perfil en Bumble, una aplicación de citas, ha sido bloqueado después de que varios usuarios denunciaran que se trataba de una cuenta falsa. "No me excluyáis de la colmena", ha escrito la actriz, de 61 años, a la compañía en un mensaje que ha acompañado de una imagen con el comunicado que había recibido de la empresa.

La comunidad de Twitter no ha tardado en reaccionar al hecho de que la actriz de Instinto básico esté registrada en una web para encontrar pareja. "Dios mío, si Sharon Stone no puede entrar en una página de citas, "qué nos queda al resto" "Si tú estás en Bumble, no hay ninguna esperanza para nosotros" son algunos de los comentarios que ha recibido la intérprete.

Finalmente, la actriz ha recuperado su cuenta. A través de la misma red social, la directora editorial de Bumble , Clare O'Connor, ha respondido a Stone casi tres horas después, explicando que su perfil ya ha sido desbloqueado y que esperan que este problema no se vuelva a repetir: "¡Puedes volver a Bumble! Gracias por esperar y deseamos que encuentres tu amor".

La última pareja conocida de Stone fue el empresario italiano Angelo Boffa, de 42 años, con quien salió durante nueve meses hasta que rompieron en octubre del año pasado. Además, ha estado casada en tres ocasiones. La primera vez que pasó por el altar fue con el director y productor Michael Greenburg, en 1984.

El matrimonio duró solo tres años y el divorcio se efectuó en 1990. Después se casó con el productor de televisión William J. MacDonald, que dejó a su esposa para estar con la actriz. Sin embargo, la relación finalizó al año siguiente. Se llegó a comprometer con Bob Wager, el segundo asistente de dirección en su película Rápida y mortal, pero pronto le devolvió el anillo. Lo hizo por correo. Su tercer matrimonio duró seis años. Fue con el periodista Phil Bronstein, con quien adoptó a su hijo Roan de 19 años.

La actriz tiene otros dos hijos adoptivos: Laird, de 14, y Quinn, de 13.