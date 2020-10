Sofía Vergara encabeza lista de actriz mejor pagada según la Revista Forbes

La revista Forbes dió a conocer recientemente la lista de actrices que están en el Top de quienes mejor ganan en la industria del entretenimiento.

Sofía Vergara, la actriz que encabeza la lista, la única de las 10 que puede superar al lugar 9 y 10 del listado de actores.

Durante este año la actriz obtuvo un total de 43 millones de dólares, Vergara actuó como protagonista en la serie televisiva Modern Family.

En abril formó parte del jurado del programa America’s Got Talent. Además de la televisión, le generan ingresos sus acuerdos de patrocinio y licencia, incluida una gama de tejanos en Walmart y muebles en Rooms To Go.

Entre las grandes ausentes de este año son: Charlize Theron, Margot Robbie, Kaley Cuoco, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon y Scarlett Johansson quien fuese la mejor actriz pagada en el año 2019.