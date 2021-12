'Spider-Man: No Way Home', la tercera mejor taquilla de todos los tiempos

La más reciente película de Marvel, 'Spider-Man: No Way Home', reventó las taquillas en su primer fin de semana y ya se posicionó como el tercer mejor estreno del cine en todos los tiempos. Solo en Estado Unidos ha logrado recaudar $260 millones de dólares y a nivel internacional $340,8 millones, para un total de $600 millones

En 4 días, la nueva entrega del Hombre Araña ha logrado superar a 'The Amazing Spider-Man 2' (202M$) y por muy poco no superó a 'The Amazing Spider-Man (262M$)'.

La película protagonizada por Tom Holland se encuentra ubicada en el rubro de las más taquilleras en los estrenos por detrás de dos películas de superhéroes que encabezan este listado: 'Avengers Endgame' (357 millones de dólares) y 'Avengers Infinity War' (258 millones).

Es de mencionar que 'Spider-Man: No Way Home' aún no se estrena en mercados asiáticos, donde países como Tailandia, Japón y China tienen plena dominancia y gran cantidad poblacional. Aún no hay fecha de lanzamiento de este film en dichos territorios.