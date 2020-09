Sylvester Stallone anuncia que eliminará un personaje en el nuevo montaje de 'Rocky IV'

Con la industria de Hollywood semi paralizada tras el confinamiento y la lenta reapertura de las salas, muchas grandes figuras del cine están buscando la manera de mantenerse ocupados durante este tiempo.

Es el caso de Sylvester Stallone, que recientemente anunció que gracias a MGM está supervisando un nuevo montaje de una entrega de la saga Rocky. Y no una cualquiera, sino la polémica y divisoria (pero deliciosamente nostálgica) Rocky IV.

El actor de 74 años que parece estar de vuelta de todo y no teme decir las cosas como las piensa confiesa sin tapujos haber eliminado por completo a un personaje de la película que no le gustaba. Y teniendo en cuenta que él la escribió y la dirigió, se diría que Sly tiene derecho a hacerlo… aunque Internet no parece estar nada conforme.

El personaje eliminado no es otro que SICO, el robot que Rocky Balboa regalaba a su amigo Paulie Pennino (Burt Young) por su cumpleaños. Así lo revelaba Stallone en respuesta a una publicación de instagram en la que anunciaba el nuevo montaje de Rocky IV para celebrar su 35º aniversario.