Taylor Swift lanzará versión regrabada de su álbum “Red”

La cantante estadounidense Taylor Swift anunció que publicará la versión regrabada de su cuarto álbum de estudio “Red”. El nuevo material contendrá un total de 30 canciones y uno de los temas tendrá diez minutos de duración.

La fecha de lanzamiento de la versión regrabada de Red será el 19 de noviembre de este año, mismo mes en que fue lanzado hace 9 años.

Red es uno de los materiales más queridos por sus seguidores y de este se desprendieron los sencillos “22”, “The Last Time”, “Red” y “I Knew You Were Trouble”, tema que incluye elementos del dubstep combinados con pop.

Se trata del segundo disco relanzado por Taylor Swift en su lucha por recuperar su música luego de perder todos los derechos, debido a que su exmánager Scooter Braun los vendió a una empresa privada.