The Running Man contará con un nuevo remake

The Running Man o traducido en Hispanoamérica como ‘’El sobreviviente’’ es la adaptación cinematográfica de la novela de Stephen King, la cual fue publicada en 1982 bajo el seudónimo de Richard Bachman. Su adaptación tuvo una versión en 1987 protagonizada por Arnold Schwarzenegger y dirigida por Paul Michael Glaser.

El nuevo remake de la cinta será dirigido y escrita por Edgar Wright, quien también ha dirigido películas como Scott Pilgrim vs. The World, Ant-Man, Baby Driver entre otras. Esta nueva versión de The Running Man será mas fiel a la novela de Stephen King y ya se encuentra en desarrollo su guion.

La película trata sobre un mundo ambientado en 2017 donde la sociedad se ha convertido en un estado policial. Para apaciguar a la gente se retransmiten concursos donde los criminales se enfrentan a cazadores como si fueran peleas de gladiadores de la antigua Roma. El protagonista es Ben Richards (Arnold Schwarzenegger), un piloto de helicópteros que es atrapado llevado a los juegos, donde debe enfrentarse a diferentes cazadores para sobrevivir.

En cuanto al libro que adaptará Edgar Wright está ambientado en 2025. El protagonista también será Ben Richards, pero es un hombre pobre que decide presentarse al concurso para ganar dinero. El programa se desarrolla en el mundo exterior, así que debe esconderse por las ciudades hasta que pasa un mes para ganar el gran premio.