Yate de Marc Anthony se incendia en una marina de Miami

MIAMI: El yate Andiamo, que, según diversas fuentes, pertenece al cantante estadounidense Marc Anthony, se incendió la pasada noche por causas desconocidas en una marina de Miami y quedó parcialmente hundido, sin que nadie resultara herido.

Más de 45 bomberos combatieron el fuego declarado en el yate, que solo quedó apagado al cabo de dos horas de arduo trabajo en la Island Garden Marina, situada en Watson Island.

Debido a la gran cantidad de fuego en el barco, apostamos por un ataque más defensivo para apagarlo, con la ayuda de nuestros barcos de bomberos y los del condado de Miami-Dade", aseguró Ignatius Carroll, jefe de los bomberos de Miami, en unas declaraciones reproducidas por medios locales. Carrol confirmó que el buque se hundió "parcialmente" bajo el agua después de apagado el fuego.

7News sources are telling us the 120-boat currently on fire while docked at Watson Island is owned by recording artist Marc Anthony. No injuries. @wsvn #NightTeam

