Alemania cambia estrategia para combatir aumento de contagios

La decisión del gobierno alemán de prohibir las grandes reuniones hasta fines del 2020, se debe al rebrote por COVID-19 que se ha dado en esta parte del mundo.

La canciller Angela Merkel modificó el plan de trabajo, por el alza en la tasa de infección, exceptuando regiones con bajo número de contagios y cuando los que participen, sean solo de esas áreas.

Aplicar multas para quien no use mascarilla, exámenes de detección del virus y cuarentena obligatoria, son parte de las nuevas medidas, a las que se suma, el no regreso a los estadios de fútbol por parte del público, hasta el 2021.