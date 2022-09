Bukele anuncia que buscará reelección en El Salvador en 2024

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este jueves que buscará la reelección en los comicios generales de 2024."Luego de conversarlo con mi esposa Gabriela y con mi familia, anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República", señaló el mandatario en un mensaje difundido en cadena nacional de radio y televisión en virtud del 201 aniversario de la Independencia del país.En las elecciones de 2024, los salvadoreños además de elegir presidente, deberán votar por una nueva Asamblea Legislativa y los consejos municipales de los 262 municipios del país.Bukele reconoció que "más de algún país desarrollado no estará de acuerdo con esta decisión" de buscar nuevamente la presidencia por otros cinco años.Pero "no son ellos los que decidirán, sino (...) el pueblo salvadoreño", sostuvo el mandatario que goza de una amplia popularidad, según han señalado diversas encuestas.