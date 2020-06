Canadá aporta 5.3 millones a la OPS para responder a COVID-19

El Gobierno de Canadá contribuirá con 7,5 millones de dólares canadienses (alrededor de U$ 5,3 millones) a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para la respuesta a la pandemia de COVID-19 en 23 países de la región de las Américas.

La contribución beneficiará a un total de quince países del Caribe: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Cuba, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago. También apoyará la respuesta en ocho países de América Central y del Sur: Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú y Paraguay.

Esta colaboración dará apoyo principalmente para que estos países puedan tener mayor acceso a Equipos de Protección Personal (EPP) para el personal médico y a otros suministros críticos para salvar vidas y limitar la transmisión de persona a persona de la enfermedad de COVID-19, centrándose en las poblaciones que sufren marginación o vulnerabilidad, así como también los trabajadores de la salud.

Estamos agradecidos con el Gobierno de Canadá por su contribución a la respuesta panamericana a la pandemia de COVID-19 en la región”, dijo la directora de la OPS, Carissa F. Etienne. “Este brote ha causado grandes trastornos en los sistemas de salud de nuestra región, y nuestros países necesitan todo el apoyo que puedan obtener.

El respaldo canadiense a las medidas de protección de la salud en el Caribe, América Central y América del Sur ayudará a sus trabajadores de salud a enfrentar estos desafíos de manera más efectiva”, subrayó.

La contribución de Canadá se suma a una asignación previa de 1,5 millones de dólares canadienses realizada a la OPS a principios de este año para apoyar la respuesta regional general a COVID-19, en atención a las prioridades descritas en el llamamiento a los donantes publicado por la OPS.

“El virus COVID-19 no conoce fronteras y la cooperación con socios internacionales como la OPS ha sido clave para combatir esta pandemia global y minimizar su impacto en los sistemas de salud”, afirmó la Ministra de Desarrollo Internacional de Canadá, Karina Gould. “Canadá reconoce el papel esencial que desempeña la OPS para responder a los desafíos y emergencias de salud en América Latina y el Caribe", indicó.

En el espíritu de la colaboración continua con el gobierno canadiense, la doctora Etienne y la Ministra Gould se reunieron hoy para conversar sobre cómo abordar las necesidades inmediatas y el impacto de la pandemia en la región de las Américas.

La OPS lanzó un llamamiento a los donantes en marzo de 2020 para apoyar y ampliar los esfuerzos de preparación y respuesta de COVID-19 en las Américas, con el objetivo de alcanzar los US $ 94,8 millones en seis meses. Hasta ahora, ha recibido US$ 52.7 millones para actividades de preparación y respuesta a COVID-19, incluidos US $ 23.2 millones canalizados a través de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y US $ 29.5 millones directamente a la OPS.

La OPS, como la agencia de salud especializada en las Américas y la Oficina Regional de la OMS, proporciona liderazgo crítico, coordinación y asistencia para combatir la propagación de COVID-19, salvar vidas y proteger a las personas más vulnerables en los 52 países y territorios de Américas.

paho.org