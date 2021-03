Chile decreta cuarentena para fines de semana y días festivos

Autoridades en Chile han decretado cuarentena para lo fines de semanas y días festivos, debido a una persistente alza en los contagios del nuevo coronavirus y del uso de camas con respiradores.

La medida se aplicará en las 52 comunidades de la capital chilena, de igual manera han anticipado el inicio del toque de queda una hora antes del que ya se había establecido anteriormente.

El ministro de Salud, Enrique Paris dijo en rueda de prensa que se está viviendo una evolución preocupante de la pandemia en el país, por tal razón se redoblarán las restricciones la cual se extenderán hasta finales del mes de marzo.

De no tomar medidas más efectivas en el control de casos en estos momentos, podemos lamentar no sólo más enfermos graves y muertos sino no poder atenderlos bien, señaló París.