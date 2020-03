Colombia prohibe ingreso de extranjeros por coronavirus

BOGOTÁ: Colombia prohibirá a partir de este lunes el acceso a su territorio a extranjeros para intentar frenar la pandemia del nuevo coronavirus, que ha dejado al menos 34 contagiados en el país, informó este domingo el presidente Iván Duque.

Me permito informarle al país: a partir de este 16 de marzo, se restringe el ingreso al país de personas no nacionales y no residentes en Colombia, escribió el mandatario en Twitter.

Los colombianos y los extranjeros que viven en el país podrán ingresar aunque tendrán un aislamiento preventivo obligatorio por 14 días en sus casas, agregó.

La restricción no afecta a las misiones diplomáticas, precisó la ministra de Transporte, Ángela Orozco, en rueda de prensa.

La medida amplía la decisión tomada el pasado viernes, cuando el presidente ordenó cerrar la porosa frontera con Venezuela (con 10 casos confirmados) y prohibir la entrada de viajeros extranjeros procedentes o que hayan estado en Europa y Asia, principales focos del virus.

Antes había ordenado autoaislamiento por 14 días a quienes llegaran de China, Francia, España e Italia, y cancelar el desembarco de cruceros y actos masivo. AFP