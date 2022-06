Ecuador se niega a derogar estado de excepción que exigen indígenas

El gobierno de Ecuador se negó el miércoles a derogar el estado de excepción que rige en seis de las 24 provincias del país, como demanda el movimiento indígena para poner fin a las protestas que cumplen ya diez días."No podemos levantar el estado de excepción porque eso es dejar indefensa a la capital, y ya sabemos lo que sucedió en octubre de 2019 y no lo vamos a permitir", dijo el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, al canal Teleamazonas.La poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), que lidera las protestas, convocó en 2019 a manifestaciones que duraron dos semanas y dejaron 11 muertos y más de 1.000 heridos a nivel nacional, así como pérdidas por 800 millones de dólares. En Quito, los indígenas ocuparon entonces la sede del Congreso, incendiaron la Contraloría y dañaron bienes públicos y privados.El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, condicionó el martes cualquier diálogo con el gobierno a la derogación del estado de excepción y la "desmilitarización" de un parque de Quito donde tradicionalmente se concentran los indígenas cuando protestan en la capital, y que está actualmente bajo control de uniformados.La Conaie, que movilizó al menos a 10.000 indígenas a Quito, cientos de los cuales han chocado violentamente con la policía en los últimos días, pide principalmente la reducción de los precios de los combustibles."No puede haber exigencias de levantamiento de estado de excepción o de aminorar el control que tiene que llevarse a cabo en la ciudad, porque eso sería dejar en indefensión a la ciudadanía, y no lo vamos a hacer", manifestó el ministro de Gobierno."No es el momento de poner más condiciones, de exigir mayores demandas. Es el momento de sentarse a conversar", afirmó."Lamentablemente se han perdido vidas humanas en situaciones accidentales, según la información que tenemos, y no podemos seguir esperando", agregó.De acuerdo con la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, el martes murió un manifestante indígena al registrarse una "confrontación" con la fuerza pública en la localidad amazónica del Puyo (sureste)."Se presume que la persona falleció a consecuencia de la manipulación de un artefacto explosivo", indicó por su lado la policía.Otro manifestante falleció el lunes tras caer en una quebrada fuera de Quito donde había manifestaciones, dijo la policía, e indicó que se trató de un accidente. La fiscalía decidió no obstante abrir una investigación por presunto homicidio.La Alianza reporta dos muertos, al menos 90 heridos y 87 detenidos desde el inicio de las protestas, el 13 de junio.La Policía informó a su vez de 101 policías y militares heridos, otros 27 retenidos temporalmente por los manifestantes y 80 civiles arrestados.