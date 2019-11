Embajador ruso niega intentos de desestabilizar Cataluña

MADRID: Ante la información de que agentes rusos pudieron influir en el intento de desestabilizar Cataluña, su embajador en España, Yuri Korchagin, niega con rotundidad las informaciones y dice sentirse indignado.

El máximo representante diplomático ruso en España, Yuri Korchagin, dice estar indignado por la publicación en el diario El País de informaciones que vinculaban la existencia un grupo desestabilizador en Cataluña vinculado a los servicios especiales rusos. "Leí la información de El País que contiene noticias falsas en relación a Rusia, y puedo decir que me reacción es de absoluta indignación. No me sorprende que haya fuerzas que quieran minar las relaciones bilaterales amistosas entre Rusia y España que se están desarrollando de manera muy positiva".

Lo siguiente que hace Korchagin, en una entrevista concedida a la agencia rusa Tass, es atacar al diario que publica la información: “Me sorprende como un periódico respetado se deja llevar por la rienda de estas informaciones falsas, aunque claro, el periódico esta perdiendo el ranking y de esta forma intenta ganarse una dudosa atención. Quizás se deba a una operación exitosa de aquellos que intenta socavar las buenas relaciones bilaterales".

Sobre la existencia del grupo que podría estar vinculado con los servicios especiales rusos, Korchagin dice no entender de que se trata y lo achaca a diferentes tipos de fantasías que circulan por Europa Occidental y Estados Unidos.

El embajador también propone un ejercicio futurista: "Puedo hacer un pronóstico de cómo se desarrollará la generación de estas noticias falsas y como actuarán nuestros adversarios. Primero, durante un cierto tiempo, habrá publicaciones, luego aparecerán aquellos que empezarán a preguntar al Gobierno español por qué está callado cuando 'nosotros estamos aquí desenmascarando'. Considero que los españoles que no sufren de miopía política deben ponerse a pensar que este desenlace no puede tener una proyección solo externa, sino también interna”.

La postura oficial rusa en las relaciones bilaterales, señala el diplomático, se basa en los principios fundamentales del derecho internacional: "Desde Rusia entendemos y valoramos los acontecimientos en Cataluña como un asunto interno de España. Expresamos la esperanza de que la situación en Cataluña sea regulada a través del dialogo y en el marco de la legislación española en interés de una España unida y prospera, que observe las garantías de los derecho y libertades de todos los ciudadanos de ese país".

Victoria García: cadenarser.com