Estados Unidos en su recta final a las elecciones presidenciales 2020

Diferentes medios de comunicación han informado que, alrededor de 93 millones de americanos han ejercido su voto anticipadamente antes de la fecha de elecciones, programada para este 3 de noviembre.

Históricamente no se había visto una votación anticipada de tal manera. Existe la posibilidad de que aún ante este panorama, no se conozca el resultado definitivo para el final de la noche, debido a que un gran porcentaje de estas votaciones fueron efectuadas por correo, y gracias a esto se han presentado en la Corte de Justicia, peleas legales para validarlas o no.

Según las encuestas, el 66% de los votos por correos son demócratas y por el momento Donald Trump mantiene un 10% de margen como ganador, mientras que Joe Biden un 90%, dándole la posibilidad de resultar ganador, aunque no sería una victoria rotunda.