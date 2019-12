Evacúan 3 mil personas tras incendio en subestación eléctrica en México

MÉXICO: El incendio ocurrió en la subestación eléctrica de la alcaldía Iztapalapa, en Ciudad de México, que aparte de causar la evacuación de 3.000 personas, dejó al menos 10 personas intoxicadas.

Según las primeras investigaciones, la razón del incendio sería una sobrecarga de energía en el cableado. Por ahora, la Comisión Federal de Electricidad cortó el suministro eléctrico en la zona como medida de prevención.

Se escuchó como algo que explotó, no sé, tal vez un corto, y de pronto empezaron a salir las llamas, no nos acercamos porque no sabemos si hay electricidad o algo, mejor dimos aviso a las autoridades, señaló un habitante de la zona.

El Superintendente del Cuerpo de Bomberos de ciudad de México, Edgar Enrique Rosas, detalló que el incendio ocurrió en dos transformadores. Rosas aclaró que las llamas fueron confinadas en una sola zona para evitar su propagación a las casas cercanas.

Aun así, La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil sugirió a la población cerrar las puertas y ventanas, advirtiendo que el incendio ha provocado una importante cantidad de humo que podría intoxicar a la ciudadanía.