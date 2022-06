Francia, Alemania, Italia y Rumania apoyan candidatura "inmediata" de Ucrania a la Unión Europea

Francia, Alemania, Italia y Rumania apoyan la candidatura "inmediata" a la Unión Europea (UE) de Ucrania, confrontada a una guerra con Rusia, declaró el jueves en Kiev el presidente francés, Emmanuel Macron."Los cuatro apoyamos el estatuto de candidato inmediato" para la adhesión, declaró Macron en una conferencia de prensa conjunta con los jefes de gobierno de Alemania, Olaf Scholz, y de Italia, Mario Draghi, y el jefe de Estado rumano, Klaus Iohannis."Este estatuto irá acompañado de una hoja de ruta y supondrá también tener en cuenta la situación en los Balcanes y la región, en particular en Moldavia", añadió.Italia "quiere que Ucrania esté en la Unión Europea", confirmó Mario Draghi, mientras que Scholz dio un paso más al afirmar que Alemania espera una "decisión positiva" sobre la candidatura no solo de Ucrania, sino también de Moldavia.Draghi precisó no obstante que el camino hacia la adhesión al bloque podría ser largo. "El camino de candidato a miembro (de la UE) es un camino, no un punto fijo", subrayó.El presidente francés reiteró a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, que Europa "está a su lado, hasta que sea necesario".Los dirigentes europeos deben decidir en una cumbre el 23 y el 24 de junio si conceden al Ucrania el estatuto de candidato, que es el primer paso de una negociación que podría durar años.