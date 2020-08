Israel y Emiratos Árabes Unidos establecen relaciones diplomáticas

Fue a través de su cuenta de la red social Twitter, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el acuerdo para establecer lazos diplomáticos, entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos.

HUGE breakthrough today! Historic Peace Agreement between our two GREAT friends, Israel and the United Arab Emirates!

Joint Statement of the United States, the State of Israel, and the United Arab Emirates pic.twitter.com/oVyjLxf0jd