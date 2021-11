La efectividad de todas las medidas anticovid, un rompecabezas para los científicos El artículo del BMJ no descarta la utilidad de esas medidas. Simplemente explica que en numerosos casos, los estudios que se hicieron no contenían suficientes datos, o no se hicieron con la amplitud o el tiempo necesarios.

La efectividad de todas las medidas anticovid, un rompecabezas para los científicos. Foto: Cortesía