La Nasa completa la histórica misión del SpaceX

Tras 19 horas de viaje que iniciaron el sábado cuando se desacopló de la Estación Espacial Internacional, la capsula Crew Dragon amerizó sobre las aguas del Golfo de México, en la costa de Pensacola en Florida Estados Unidos.

Lo que se considera el inicio de las misiones privadas, y el retorno de Estados Unidos a la carrera espacial, terminó de forma exitosa, cuando con la ayuda de cuatro paracaídas se dio el contacto con el agua.

La primera nave espacial tripulada de Estados Unidos desde la era de los transbordadores, y la primera en un cohete de la compañía SpaceX, de Elon Musk, podría haber aterrizado en Panamá, si la tormenta Tropical Isaías llegaba a la costa de Estados Unidos.

La misión catalogada de exitosa liderada por los astronautas Bob Behnken y Doug Hurley, marcó la historia.

Luego de su amerizaje fueron los equipos de la NASA los que se encargaron de verificar que no existieran fisuras en el exterior, y que ambos astronautas estuvieran en buenas condiciones de salud, procedimiento que tardó más de una hora, hasta que a través de las imágenes emitidas, se pudo ver la salida de la capsula en camillas luego de 63 días en la misión que los llevó a la Estación Espacial Internacional.

Dragon fue certificada por la NASA al momento que pudo traer sanos y salvos de vuelta a la tierra a los astronautas, quienes estaban preparados para cualquier inconveniente.

