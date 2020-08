Las investigaciones de los detenidos desaparecidos deben continuar; Michelle Bachelet

La expresidenta de Chile y actual Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, señaló a través de su cuenta en la red social Twitter, que las investigaciones de los detenidos desaparecidos, deben continuar.

Las declaraciones se dieron en torno al Día Internacional de los Detenidos Desaparecidos, que se conmemora este domingo.

"Estoy con los familiares de las vícitmas, con aquellos que no conocen el destino de sus seres querídos y que viven cada día con la crueldad de no saber" recalcó Bachelet.

El Día Internacional de los Detenidos Desaparecidos, fue instaurado en 2010, por la Organización de Naciones Unidas, cada 30 de Agosto.

On the #InternationalDayOfTheDisappeared, I stand with the relatives of the victims, with those who do not know the fate of their loved ones and who live through every day with the cruelty of not-knowing. They must not be forgotten: searches and investigations must go on.