Madrid insta al mundo a revertir el cambio climático

MADRID: Decenas de miles de personas llenaron el viernes el centro de Madrid en una histórica Marcha por el Clima que contó con la presencia estelar de la activista sueca Greta Thunberg quien acudió al inicio de la manifestación, pero que debió abandonarla por motivos de seguridad debido a la expectación provocada por su presencia.

La masiva Marcha por el Clima, celebrada en paralelo a la COP25 transcurrió bajo el lema "El mundo despertó ante la emergencia climática" en su cabecera. La manifestación principal, que según Ecologistas en Acción reunió a 500.000 personas y según la Policía Nacional a 15.000, integrada por colectivos indígenas chilenos, Juventud por el Clima y otras organizaciones, ha partido de Atocha con el objetivo de lanzar con fuerza un llamamiento dirigido a la comunidad internacional.

Durante la manifestación, los congregados corearon lemas como "señores diputados, qué pasa con los grados"; "ni un grado más, ni una especie menos"; "me quedo sin voz, me quedo sin planeta"; "no hay un planeta B", o "es una vergüenza, lo dice la ciencia", en referencia a quienes cuestionan el cambio climático.

El director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez, comentó a Servimedia que con la marcha se pretendía que "los políticos oigan las voces de la ciudadanía para que actúen, que ya está bien de retórica y que tomen medidas concretas y ambiciosas, la comunidad científica ya lo ha dicho claro". Además, ha recalcado que este año se ha producido un "despertar" de los ciudadanos de que "la emergencia climática es real".

