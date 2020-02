ONG denuncia violaciones de derechos humanos en cárceles venezolanas

VENEZUELA: Debido al incremento de presos en Venezuela, la ONG "Una Ventana a la Libertad" presentó su informe anual, en el que reveló las condiciones de vida de los detenidos, la cual tiene como objetivo incidir en la protección y defensa de los derechos humanos.



De acuerdo con estándares internacionales, cuando el Estado detiene a una persona, tiene una obligación mayor de proteger su derecho a la vida y otros derechos humanos. Sin embargo, el informe anual de la ONG indica que caer detenido significa caer en el olvido, a tal punto de correr el riesgo de morir.

El director de la ONG y especialista en el tema penitenciario Carlos Nieto aseguró que, actualmente, el gobierno en disputa no está ejerciendo el rol que le corresponde, de velar por los derechos de los presos.

Se violan sus derechos humanos todos los días, y a cada momento, y a cada segundo. Cuando no les das comida porque no hay que darles, cuando tienen enfermedades graves como la tuberculosis, VIH y no los atienden. Todo eso son violaciones a sus derechos”, detalló Nieto.



La coordinadora de la ONG, Monitor de Víctimas, Ronna Risquez, por su parte, indica que, a pesar de que se ha reducido la criminalidad y se ha implementado un nuevo sistema penitenciario, en las cárceles persiste la violencia.