Ortega eleva la persecución a sus críticos con una orden de detención contra Sergio Ramírez

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha dado un paso mayúsculo en la persecución a sus críticos con la orden de detención dictada este miércoles contra el escritor Sergio Ramírez, quien fuese vicepresidente del propio Ortega.

La fiscalía, controlada por la pareja presidencial como todas las instituciones del país, acusa al Premio Cervantes de “lavado de dinero, bienes y activos; menoscabo a la integridad nacional, y provocación, proposición y conspiración”.

“La dictadura de la familia Ortega me ha acusado a través de su propia fiscalía, y ante sus propios jueces, de los mismos delitos de incitación al odio y la violencia, menoscabo de la integridad nacional, y otros que no he tenido tiempo de leer, acusaciones por las que se encuentran presos en las mazmorras de la misma familia muchos nicaragüenses dignos y valientes”, reacionó Ramírez una hora después de que el Ministerio Público emitió la acusación. “No es la primera vez que ocurre en mi vida.