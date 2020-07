Presidenta de Bolivia da positivo para COVID-19

Este jueves en la tarde, la presidenta de Bolivia, Jeanine Añez, ha afirmado que -tras una prueba- ha dado positivo para coronavirus.

La presidenta afirmó su situación actual de salud a través de redes sociales. "He dado positivo a COVID-19. Estoy bien, trabajaré desde mi aislamiento. Juntos, vamos a salir adelante", escribió Añez en su cuenta oficial de Twitter.

Junto a todo mi equipo hemos estado trabajando por las familias bolivianas durante todo este tiempo y, dado que muchos de ellos dieron positivo, me hice la prueba y también he dado positivo, dijo la mandataria a través de un video.

Voy a estar en cuarentena por unos catorce días hasta que me haga una nueva prueba para saber cómo estoy. Me siento bien, me siento fuerte. Voy a seguir trabajando de manera virtual desde mi aislamiento, y quiero agradecer a todos los bolivianos que trabajan por ayudar en esta crisis sanitaria que tenemos. Juntos vamos a salir adelante. Que Dios los bendiga, añadió Añez.

Cabe destacar que Bolivia registra 42.984 casos confirmados y 1.577 muertes de once millones de habitantes que tiene el país.

Las últimas estadísticas del Ministerio de Salud de este país muestran que se confirmarán más de mil casos diarios positivos (según su curva de crecimiento de contagiados).

caracol.com.co