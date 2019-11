Presidente de Chile señala que cumplirá con su mandato por el cual fue elegido

MADRID: En una entrevista con la BBC, el presidente de Chile se refirió a las presiones para que deje su cargo, por la contundencia por las que policía y fuerzas armadas, arremetieron contra algunos manifestantes. Dice Sebastián Piñera que "va a llegar hasta el fin de su gobierno" porque fue elegido "democráticamente por una enorme mayoría de chilenos". "Tengo un deber y compromiso con esos que me eligieron y con todos los chilenos", dice el mandatario, que añade que "si alguien quiere hacer una acusación constitucional, esta en su derecho", sin embargo, insiste en que está "absolutamente seguro" de que ese tipo de acusaciones no va a prosperar. "La solución en democracia es respetar las reglas de esa democracia y no atentar contra ella pretendiendo desestabilizar a un gobierno que ganó las elecciones legítimamente y por una amplia mayoría", asegura.

El dirigente chileno, tras 19 días de protestas, algunas de tinte muy violento, dice que "lamenta" el "tremendo daño" que esta "ola de violencia y destrucción" ha generado en las personas con bajos ingresos: "No podemos permitirnos en un estado democrático que las personas piensen que pueden hacer lo que quieran. Porque al final del día, destruirá nuestra democracia y dañaremos a la mayoría de nuestros ciudadanos".

Contestando a las preguntas del periodista de la BBC, Piñera reconoce que "hay grietas en el sistema político y económico", y aunque se ha reducido la desigualdad, Chile todavía es un país demasiado desigual. "La gente tiene la percepción y con mucha razón, de que en Chile hay demasiados abusos, de que hay muchas empresas que no respetan a sus clientes, a sus trabajadores y el medio ambiente. Después de mucho acumular, la gente decidió manifestarte con la fuerza que lo han hecho", ha respondido.

Pero una vez reconocido ese derecho a la manifestación, Piñera dice que "no habrá impunidad, ni con las personas que prendieron fuego a los supermercados y a la mayoría de nuestras estaciones de metro, ni con aquellas que eventualmente cometieron un exceso de uso de la fuerza o el crimen. Así es como lo haremos en una sociedad democrática como la nuestra", dice.

Piñera explica que "en las últimas dos semanas hemos estado experimentando dos fenómenos diferentes, de naturaleza distinta. Primero y eso fue absolutamente inesperado, una gran ola de destrucción, de violencia, de una manera muy organizada. Pudieron dañar o quemar hasta las cenizas casi 100 de las 136 estaciones de metro, además de supermercados, comercios y pequeñas tiendas. Esa violencia no puede ser admitida, no está dentro de la ley. Tuvimos que usar herramientas democráticas y constitucionales, como el decretar el estado de emergencia para restituir el orden público y proteger a nuestros ciudadanos".

Sobre el uso de la fuerza por parte de las fuerzas del orden, el presidente dijo que "las reglas de uso de la fuerza que están absolutamente de acuerdo con los estándares más altos del mundo y les dijimos at odas las personas a cargo de esto y también a la policía que tenia que obedecer y cumplir esas reglas". "Llamamos a la fiscalía y les dijimos que tenían que investigar cada presunto delito o uso excesivo de la fuerza, porque nuestro compromiso con los derechos humanos es el mas alto", añade. Sobre las quejas de uso excesivo de fuerza y violación de derechos humanos, Piñera dice: "Si eso sucedió, le puedo garantizar que será investigado y procesado por nuestro sistema tradicional, y no habrá impunidad. Dentro de un grupo de personas hay algunos delincuentes que quieren incendiar mas estaciones de metro, por lo que fuerzas policiales tienen que actuar y a veces tenemos inocentes heridos y lo lamento, lo lamento mucho".

En lo referido a la reforma de la constitución, el presidente de Chile dice que "después de restaurar el orden público y poner en marcha la agenda social, no termina el debate y vendrá una segunda etapa en que estamos dispuestos a conversarlo todo incluida una reforma de la constitución, aunque apostilla que primero hay que ponerse de acuerdo en los cambios que se quieren introducir en la constitución".

Preguntado por si se arrepiente de cómo ha manejado la crisis, Piñera dice que "en las últimas dos semanas solo he tenido tiempo para tratar de resolver el problema, para tratar de encontrar la manera de restaurar el orden público, para proteger la seguridad de nuestros ciudadanos, para escuchar lo que dicen y construir una agenda social".

Victoria García: cadenaser.com