Presidente Trump ofrece apoyo necesario a China por "Coronavirus"

WASHINGTON: El presidente de Estados Unidos , Donald Trump, anunció este lunes que ofreció a China "cualquier ayuda que sea necesaria" para contener la epidemia de coronavirus que ha infectado a más de 2.700 personas y el cual ha dejado ya 81 muertos.

"Estamos en comunicación muy estrecha con China sobre el virus", escribió Trump a través de Twitter.

Hasta el momento, se han reportado tres casos en el país norteamericano.

"¡Nuestros expertos son extraordinarios!",dijo Trump que espera que el gobierno de Xi Jinping pueda resolver con la mayor brevedad este caso. AFP

We are in very close communication with China concerning the virus. Very few cases reported in USA, but strongly on watch. We have offered China and President Xi any help that is necessary. Our experts are extraordinary!

