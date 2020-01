Presos brasileños escapan por túnel de una cárcel en Paraguay

ASUNCION: Unos 75 internos del penal de Pedro Juan Caballero, en la frontera seca de Paraguay con Brasil, escaparon la madrugada de este domingo a través de un túnel que los reos llevaban construyendo en los últimos días, según ha informado la Fiscalía paraguaya. Todos los fugados pertenecían a uno de los mayores grupos criminales de América del Sur, el brasileño Primer Comando Capital (PCC), originario de Sao Paulo pero que ha extendido sus operaciones de tráfico de cocaína y armas hasta Paraguay.

Se trata de la mayor fuga de la historia de las cárceles paraguayas, según dijo la ministra de Justicia, Cecilia Pérez. "Hay una categórica connivencia de funcionarios de la prisión”, añadió la ministra. Según el relato de Pérez, los fugados acumularon arena y escombros en celdas durante días y no podrían haberlo hecho sin que los guardias lo supieran. La salida del túnel quedó justo frente al muro de la prisión y a metros de un puesto de guardia del perímetro que tampoco dio alerta a las autoridades en Asunción.

Entre los fugados hay varios líderes del PCC como David Timoteo Ferreira y Osvaldo Pagliato, este último considerado por las autoridades el jefe del PCC en las prisiones y que presuntamente lideró el motín que se produjo en junio del año pasado en la prisión paraguaya de San Pedro, en el cual fueron asesinados 10 internos, algunos de ellos decapitados, por un enfrentamiento entre el PCC y el clan Rotela, una mafia local.

Estamos trabalhando junto com as forças estaduais para impedir a reentrada no Brasil dos criminosos que fugiram de prisão do Paraguai. Se voltarem ao Brasil, ganham passagem só de ida para presídio federal. https://www.correiodoestado.com.br/cidades/campo-grande/mais-de-200-policiais-estao-em-operacao-para-impedir-entrada-de/366450/ …

Após a fuga de quase 100 presos que estavam na Penitenciária Regional de Pedro Juan Caballero, secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso...

