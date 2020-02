Senado de EE.UU decidió absolver al presidente Donald Trump

El Senado de Estados Unidos decidió absolver al presidente Donald Trump en el juicio político que se llevó a cabo en las últimas semanas en Washington. Este se dio luego de que la Cámara de Representantes lo acusó de obstrucción al Congreso y abuso del poder debido a la supuesta presión que ejerció sobre el gobierno de Ucrania para investigar en ese país al precandidato demócrata Joe Biden.

En el cargo de abuso del poder, la votación fue de 52 contra 48, con todos los Demócratas, más el Republicano Mitt Romney apoyando la condena al presidente. En el segundo, de obstrucción al Congreso, la votación fue de Este último cargo fue impuesto cuando desde la Casa Blanca intentaron impedir que testigos y diplomáticos presentaran su testimonio ante un comité de la Cámara de Representantes.

La votación se dio luego de más de tres semanas de juicio en el que participaron todos los senadores y en el que no permitieron el testimonio de importantes testigos como el ex asesor de Seguridad Nacional, John Bolton y otros ex funcionarios que habían señalado que Trump condicionó la ayuda militar a Ucrania para que indagara a su rival político y a su familia.

Esta es la tercera vez que un presidente de Estados Unidos es sometido a un juicio político después de Andrew Johnson, en 1868, y Bill Clinton en 1999. Los dos fueron absueltos y se les retiraron los cargos de los que eran acusados.

Trump obtuvo el apoyo de la mayoría de los Republicanos, mientras los demócratas votaron a favor de su destitución luego de que su partido impulsó el juicio y presentó los argumentos desde la Cámara de Representantes. Para ser destituido necesitaban el apoyo de dos tercios de los 100 senadores.

Este proceso empezó en diciembre de 2019 en el Senado, pero las investigaciones comenzaron en septiembre cuando se conoció una transcripción de una llamada de Trump con el presidente de Ucrania, Vladimir Zelenski, en la que presiona a ese mandatario para la investigación a Biden, pero además involucra a su abogado personal, Rudy Giuliani, y al fiscal general William Barr.

Los demócratas llevaron a cabo varias audiencias públicas y privadas hasta conseguir llevar el juicio al Senado, en donde desde el inicio se sabía que no contaban con la mayoría necesaria. El proceso ha sido criticado de forma enérgica por Trump, que considera que no solo es una cacería de brujas, sino que insiste en que no hizo nada malo y niega que haya puesto en riesgo la seguridad nacional.