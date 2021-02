Vacuna rusa tendría eficacia superior al 91% contra la Covid-19, de acuerdo The Lancet La prestigiosa revista médica The Lancet hapublicólos resultados preliminares del ensayo de fase III que muestran que Sputnik V no tiene efectos secundarios graves y es eficaz para todas las edades.

Vacuna Sputnik V. Foto: Cortesía