Venezuela solicita a la OMS vacunas a través del mecanismo Covax

Autoridades de Venezuela sostuvieron una reunión con el director general de la OMS Tedros Adhanom, para solicitar el suministro de vacunas contra el Covid-19 a través del mecanismo Covax

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez no dijo cuáles vacunas aspira recibir Venezuela a través del Covax pero sí que la directora de la OPS, Carissa F. Etienne, participó en la reunión telemática junto a Tedros Adhanom.



Esta semana, el gremio sanitario y la oposición de Venezuela pidieron al Gobierno de Nicolás Maduro que levante el veto a la vacuna de AstraZeneca, en vista del respaldo científico con que cuenta el antídoto.



El presiente Maduro respondió que no permitirá el ingreso a Venezuela de ninguna vacuna que no haya sido autorizada por los institutos científicos del país, al tiempo que adelantó que prevé la inmunización masiva contra la covid-19 con dos de las vacunas cubanas en pruebas, la Soberana 02 y la Abdala.