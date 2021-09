30 de septiembre: Apagón mundial de Internet

Millones de dispositivos dejarán de tener conexión a internet en todo el mundo, el próximo 30 de septiembre, debido al vencimiento de un certificado de autenticación necesario para validar la conexión de un dispositivo con el servidor base.

Este es el resultado de lo que se conoce como obsolescencia programada que dejará sin Internet a muchos dispositivos electrónicos. Los aparatos que no estén actualizados o que ya no puedan recibir actualizaciones quedarán fuera de la gran red, y no solo afectará a ordenadores y teléfonos móviles, muchos otros dispositivos como televisiones o consolas, quedarán apagados este día.

Se trata de una cuestión de seguridad y el usuario debería realizar una validación. Alguno de los dispositivos afectados son los siguientes:

Apple: ordenadores con macOS 10.12.0 y anteriore y los iPhone o iPad con sistema iOS 9 y anteriores.

Android 2.3.6 Gingerbread y anteriores.

Windows XP Service Pack 2 y anteriores.

PlayStation 3 (PS3) con firmaware versión 5.00 y anteriores.

La solución consiste en actualizar los controladores de los dispositivos. Los más modernos no tendrán ningún inconveniente ya que las compañías lanzan actualizaciones constantes. Pero las empresas consideran obsoletos a sus productos más viejos y no realizan un mantenimiento de software, por lo que actualizar el certificado root será difícil o imposible. Se estima que el 30% de los celulares Android podrían quedar fuera de servicio.