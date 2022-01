5 apps para empezar el año con el pie derecho en tu organización

¿Ya tienes listos tus propósitos de Año Nuevo? Te recomendamos que incluyas ser más organizado. Quizá no al estilo de Marie Kondo, pero sí vale la pena que organices tu día para cumplir sin presiones con todo lo que tienes por hacer.

Hoy no hay mejor forma de hacerlo que con algunas aplicaciones, porque todo lo tendrás en un solo dispositivo al alcance de tu mano. Algunas de las que recomendamos para iniciar bien el año y que te quede tiempo para hacer lo que más te gusta son:

Microsoft To Do: Con esta aplicación no tendrás pretextos para olvidar alguna actividad, ya que además de ser un ágil organizador, también establece recordatorios y tareas diarias. Así que tu única tarea será ir agregando tus actividades para ejecutarlas en tiempo y forma.

Google Tasks: es muy común que los usuarios tengan una cuenta de Gmail, así que para facilitarles la vida Google integró esta app que funciona para crear tareas y subtareas Esta unión facilita la colaboración y sincronización de las actividades y eventos que se deben de hacer.

Any.do: esta aplicación cuenta con diversas funciones para hacer listas de tareas, agregar recordatorios para que no olvides incluso los cumpleaños, te llevará la agenda del día y también hará una planificación de cada minuto de tu vida.

Memorigi: al igual que las aplicaciones pasadas, ésta te organizará la vida, ya que registrará tus tareas, calendarios y recordatorios. Sin embargo, esta app sí tiene costo.

Focus To-Do: esta plataforma va más allá de organizar tu trabajo diario, ya que también utiliza la técnica Pomodoro para que te concentres en lo importante, así que tu

tiempo lo dividirá en 25 minutos con intervalos de 5 minutos para descansar. Además, al final de la semana, mes y año, te entregará un informe para que veas tus avances y/o retrocesos.

Si de productividad y organización se trata, estas aplicaciones son las mejor evaluadas por los usuarios de la Google Play Store. Y si a ello le agregas un smartphone como el HONOR 50 u HONOR 50 Lite, navegarás en ellas a una gran velocidad y tendrás una experiencia de productividad real. Ambos teléfonos están equipados con los servicios móviles de Google, lo que permite disfrutar todas las aplicaciones sin ninguna restricción.

Para descargarlas, solo busca el nombre de la app en el buscador de la Google Play Store y dale “Instalar”, así, en cuestión de minutos tendrás tu vida organizada e iniciarás el año con el pie derecho.