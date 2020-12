Algunas ciberestafas utilizadas por hackers en las redes

Cada vez son más las personas que desafortunadamente son víctimas de alguna ciberestafa, y es que los criminales tienen bastante ingenio para crear sus técnicas y poder con el fin de robar desde información hasta datos bancarios.



Si recibiste una notificación o correo electrónico en el que se te informa que tu cuenta ha sido hackeada y necesitas cambiar la contraseña, ¡Cuidado!, puede ser una ciberestafa, ya que de esta forma se puede robar información personal y cualquier dato almacenado en tu equipo.



Solicitar la desactivación del antivirus para ingresar a una cuenta de correo o para realizar transacciones puede hacer que códigos maliciosos invadan tu ordenador y roben datos importantes almacenados en él.



Los mensajes de texto también pueden ser un medio para provocar una ciberestafa, si recibes uno donde se te pidan datos para verificar que eres el cliente correcto, mejor evita responderlo.



Los premios inesperados son otro tipo de ciberestafa, ya que siempre están buscando captar datos de los usuarios; generalmente se le pide al usuario dar clic en un enlace para redirigirlo a una página falsa que enviará un código maliciosa a atacar el equipo.



Cuando te soliciten el PIN de tu tarjeta de crédito, nunca las proporciones, los bancos no hacen este tipo de procedimientos.



Una vez que los ciberdelincuentes logren hackear una cuenta de Twitter o Facebook, pueden enviar enlaces con leyendas como “Mira el video donde sales” de esto modo, se pide una actualización del reproductor y se genera el robo de información.



Si requieres hacer alguna transacción bancaria, asegúrate de que el sitio que utilices sea el que el banco destinó para eso y que sea seguro, localiza un pequeño candado en la barra de direcciones; si no está, es mejor que no intentes hacer nada y que cierres ese sitio.