Banca Digital: ¿Cómo evitar robos y estafas por internet

Este año, debido a la pandemia causada por el COVID-19 y las restricciones de movilización impuestas a la población por distintos gobiernos, se incrementó el uso de plataformas digitales, en especial la banca electrónica y las compras online.

En esta temporada de fiestas es importante tener mucho cuidado con nuestras transacciones, para mantenerlas protegidas y así evitar el robo de información financiera, tales como datos de tarjetas de crédito, nombres de usuario y contraseñas al momento de realizar compras o pagos por internet.

En ese sentido, según las estadísticas de la División de Investigación de Alta Tecnología (DIVINDAT) de la Policía Nacional del Perú, hasta el 2 de diciembre se recibieron 2,600 denuncias por delito informático donde 1,771 casos corresponden al fraude informático. Para evitar estafas en este contexto, Jorge Zeballos, Gerente General de ESET Perú, compañía líder en detección proactiva de amenazas, comparte las siguientes recomendaciones para que sus compras sean lo más seguras posible.

Descarga APPs solo de lugares oficiales. Si no estás seguro de que es la aplicación oficial, llama al banco o comercio para que te guíen y procedas con la descarga.

No ingreses tus datos personales en links desconocidos. Los enlaces que llegan a través de SMS o WhatsApp que dicen ser del banco y llevan a una página donde piden todos los datos para el acceso a tus cuentas, son falsos.

Recuerda que el banco o la tienda nunca solicitarán que ingreses tus datos confidenciales mediante un link o enlace. Es mejor ingresar a la plataforma o escribir directamente el URL o dirección de la pagina web del banco o tienda.

De preferencia, no hagas clic en estos enlaces y menos descargues documentos adjuntos que no solicitaste. Este tipo de estafa se llama PHISHING o SMISHING. Puede ser que también lleguen a tu bandeja de correo como anuncios de páginas con grandes ofertas o descuentos. Hay que tener mucho cuidado, más aún cuando no son las tiendas oficiales.

Claves de acceso seguras. Las claves de acceso a la aplicación bancaria o tienda de confianza deben ser fuertes y se aconseja cambiarlas regularmente. De ser posible utiliza una segunda clave para ingresar a tus apps más importantes, como las de tiendas o bancos, mediante la funcionalidad de un software de seguridad como EST MOBILE SECURITY.

Paga a través de tu banco. Si vas a realizar una compra en un comercio que no es habitual para ti o tienes alguna duda, al momento de decidir el método de pago elige la opción que permita hacerlo a través de la app de tu banco. El comercio te indicará el procedimiento (nombre de la institución y código de pago) y así no se entregarán los datos de la tarjeta.

Correo para tus cuentas. Se sugiere tener un correo exclusivo para las comunicaciones y transacciones con el banco. Por ende, este correo no deberá estar activado en el celular y la única forma de acceder sería mediante web mail.

Cortesía de ESET Latinoamérica