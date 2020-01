CES 2020: el Asistente de Google, cada vez más útil

Nuevas funciones como las notas caseras para dejar avisos digitales a otros miembros del hogar, la marcación rápida para hacer llamadas con voz, la lectura en voz alta y natural de artículos largos o blogs y los comandos de voz en automóviles, son algunos de los avances presentados por Google durante el CES 2020, el evento en el que se presentan las novedades del mundo del consumo electrónico.

Estas son algunas de las más importantes relacionadas con el Asistente de voz:

Un hogar útil

Google quiere darle a los usuarios un control más granular sobre sus dispositivos inteligentes para el hogar. Con una nueva función llamada “Acciones programadas” que saldrá a finales de este año, podrán pedirle al Asistente que encienda o apague, o que inicie o detenga un dispositivo inteligente compatible en el momento en que lo elijan. Por ejemplo, pueden decir: "Ok, Google, enciende la cafetera a las 6 a.m." Además, desde la aplicación Google Home, ahora es posible controlar más de 20 nuevos dispositivos, incluyendo unidades de aire acondicionado, purificadores de aire, bañeras, cafeteras, aspiradoras y más, todo desde un solo lugar.

Este año, los usuarios encontrarán más dispositivos inteligentes de las principales marcas que funcionarán con el Asistente, incluidos: August Smart Locks, enrutadores Telus Wi-Fi Hub, lavadora de carga frontal Ultrafresh de GE Appliances, ducha MOEN, cámara exterior Wi-Fi Spotlight de D-Link, VIAROOM Smart, Somfy TaHoma Hub, lámpara de cama Yeelight Staria Pro y el abre-puertas de cochera de MerossSmart. Para tener una experiencia de iluminación envolvente mientras ven una película, pueden usar el Asistente para encender el Philips Hue HDMI Sync Box, que sincronizará las luces inteligentes Philips Hue con el televisor, más adelante en el año.

Creado para familias

Este año, Google está pensando en cómo el Asistente puede ayudar a los hogares a mantenerse organizados y conectados.

Con las notas caseras, pronto los usuarios podrán despejar el desorden de las notas de papel alrededor de la casa y asegurarse de que las notas sean vistas en una ubicación central creando notas adhesivas digitales con el Asistente en una pantalla inteligente. Cualquier persona en casa puede crear o ver estas notas sin necesidad de iniciar sesión. Por ejemplo, cuando alguien salga por la puerta por la mañana, puede dejar una nota informando a otros miembros del hogar que ya alimentó a la mascota. Simplemente tendrá que decir: "Ok, Google, deja una nota que diga que ya le di el desayuno a Max".

También podrán poner sus contactos más importantes en "marcación rápida" para los contactos del hogar, para que cualquier persona en casa pueda hacer llamadas de forma rápida y sencilla a través de los altavoces y las pantallas inteligentes. Una vez configurado, cualquiera en el hogar podrá llamar a la vecina Sara diciendo "Ok, Google, llama a Sara" o tocando el nombre de Sara en la lista de contactos del hogar de la pantalla inteligente. Ambas funcionalidades estarán disponibles más adelante este año.

Avances en tecnología de voz

Una de las fortalezas del Asistente es aprovechar los avances de Google en la comprensión del lenguaje y la voz para incorporar funciones útiles a los teléfono. Hoy en CES, Google está mostrando un adelanto de una nueva experiencia que permite la lectura natural de contenido de formato largo. A diferencia de los lectores de pantalla tradicionales, esta experiencia se basa en nuevos conjuntos de datos de voz para crear voces que suenan más expresivas y más naturales, por lo que es más fácil escuchar durante un período de tiempo más largo. Existen muchas formas en que esto puede ser útil, pero una de ellas es leer en voz alta páginas web con contenido de formato largo desde el teléfono, como un artículo de noticias, un blog o un cuento. Desde un dispositivo Android, solo es necesario decir "Ok, Google, léelo" o "Ok, Google, lee esta página" cuando se esté viendo un artículo. El contenido se puede traducir a 42 idiomas, como hindi, alemán o español. También se busca incluir capacidades de desplazamiento automático y resaltado de texto que ayuden a los usuarios a seguir el texto mientras se lee en voz alta.

Uno de los lanzamientos más populares de la compañía durante el año pasado fue el modo de intérprete, una función de traducción en tiempo real para el teléfono, pantalla o altavoz inteligente que permite a las personas tener conversaciones fluidas⁠,incluso si no hablan el mismo idioma. A partir de hoy, las empresas de todo el mundo pueden llevar el modo de intérprete a sus visitantes a través de los socios de Google, Volara y SONIFI. Como parte de esta nueva solución, ahora la compañía está expandiendo la tecnología a más hoteles, aeropuertos, estadios deportivos y organizaciones que ayudan a los esfuerzos humanitarios.

Diseñado para la privacidad

Continuando con su compromiso con la privacidad, el Asistente de Google está diseñado para mantener la información de las personas privada y segura. Por ejemplo, el Asistente está diseñado para permanecer en modo de espera hasta ser activado, como cuando alguien dice "Ok, Google". Cuando está en modo de espera, el Asistente no envía lo que se está diciendo a Google ni a nadie más. De forma predeterminada, Google no conserva las grabaciones de audio, y los usuarios pueden decidir si desean que conserven sus audios para que los productos de voz de Google sean más útiles y mejores para todos.

Ahora es más fácil que nunca usar los controles de privacidad de Google con un poco de ayuda del Asistente. Es posible hacer preguntas del tipo "¿Cómo mantienes mi información privada?" para obtener respuestas a las preguntas más comunes sobre privacidad y seguridad. Además, con solo un comando de voz, los usuarios pueden eliminar la actividad del Asistente de sus cuenta de Google diciendo algo como "Ok, Google, elimina todo lo que te dije esta semana".

Como parte de las novedades del CES, Google presentó dos nuevas acciones de voz para que los usuarios controlen fácilmente su privacidad, como "Ok, Google, eso no era para ti". Esta frase le da a entender al Asistente que olvide lo que escuchó si ocurre una activación involuntaria. También es posible preguntar "Ok, Google, ¿estás guardando mis datos de audio?" para saber más sobre los controles de privacidad e ir directamente a la pantalla de configuración para cambiar las preferencias.

Llegando a más televisores, autos, altavoces y más

El Asistente de Google está disponible en más de mil millones de dispositivos, y Google continúa haciendo grandes progresos. El Asistente llegará a muchas nuevas pantallas inteligentes, altavoces, auriculares y barras de sonido de Acer, Aftershokz, Anker Innovations, Belkin, Cleer, Harman Kardon, Konka, JBL, Lenovo, Philips, Seiki y LG.

Los televisores son otro lugar importante para que las personas usen el Asistente, por eso Google ha actualizado Android TV para que sea más fácil para los fabricantes de televisores incorporar micrófonos de campo lejano en TVs, comenzando con los modelos más actuales de Hisense y TCL en los EE.UU., para que funcionen como cualquier otro altavoz inteligente con Asistente. Ya sea que el televisor esté apagado o no encuentren el control remoto, los usuarios pueden usar el Asistente para acceder a medios y entretenimiento, obtener respuestas y controlar el televisor con sus voces. El Asistente de Google también estará disponible en los nuevos Smart TV habilitados por voz de Samsung, que se lanzarán en 2020.

Con el Asistente de Google integrado en automóviles seleccionados con Android Automotive OS y todos los automóviles con compatibilidad Android Auto, los usuarios pueden optimizar y simplificar cada viaje para aprovechar al máximo el tiempo en el automóvil. A finales del año pasado, Volvo Cars reveló que su primer automóvil eléctrico, e Volvo XC40 Recharge, tendrá un nuevo sistema de información y entretenimiento impulsado por Android con el Asistente de Google incorporado. BMW también anunció el soporte inalánbrico de Android Auto.

Estos anuncios estarán disponibles inicialmente en Estados Unidos. Este es sólo un vistazo inicial de lo que los usuarios pueden esperar de Google este año en el que la compañía se centrará en hacer que el Asistente sea más simple de usar y más útil todos los días.