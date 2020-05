Descubren estafas a través de correo electrónico y plataformas de mensajería

MADRID/ Desde hace ya varias semanas, principalmente desde que el Gobierno decretara el Estado de Alarma para hacer frente a la crisis del coronavirus, el número de estafas a través de correo electrónico o plataformas de mensajería como WhatsApp se ha disparado en nuestro país. Principalmente los casos de phishing, una técnica cada vez más recurrente mediante la que un grupo de ciberdelincuentes se hace pasar por una institución de renombre a través de un SMS o un correo electrónico para ganarse nuestra confianza.

Durante los últimos días hemos visto a estafadores y estafadoras haciéndose pasar por empresas como Santander, Mercadona o Endesa para hacerse con datos de terceras personas. Ahora le llega el turno al gigante electrónico Apple, una de las últimas compañías que se ha visto afectada por esta técnica. Hace apenas unas horas, la Policia Nacional alertaba, através de su uenta de Twitter, de un nuevo caso de phishing mediante el que un grupo de ciberdelincuentes se hace pasar por Apple para hacerse con nuestros datos tanto personales como bancarios.

En dicho mensaje, que suele llegar a través de un correo electrónico, los estafadores y estafadoras se hacen pasar por el servicio de atención al usuario de Apple para comunicarnos que alguien ha intentado acceder a nuestra cuenta desde un nuevo navegador. Para que nos fiemos de dicha alerta, los estafadores nos ofrecerán una serie de datos para "demostrar" cómo se ha producido el ataque. Desde la fecha a la que se ha producido el golpe hasta el país donde ha tenido lugar o incluso la IP del ordenador desde el que se ha perpetuado.

Con el objetivo de que los estafadores no accedan a tu cuenta, el falso servicio de atención al usuario de Apple nos explicará que ha deshabilitado nuestra ID de Apple por razones de seguridad. Y, como viene siendo habitual en este tipo de ataques, nos ofrecerá una nueva dirección para poder desbloquearla. Tras pulsar sobre la misma (algo que deberemos hacer en menos de 24 horas para no perder nuestra cuenta, según los estafadores), el correo electrónico nos redirigirá a una nueva página web que emula la de Apple.

Las recomendaciones de Apple para no caer en este tipo de estafas

Una vez allí, los responsables de la estafa nos pedirán que iniciemos sesión en Apple. Para ello tendremos que añadir nuestra cuenta de correo electrónico y nuestra contraseña. En caso de que hayas aportado dicha información, los estafadores podrán acceder a tus datos tanto personales como bancarios. Por esa misma razón, y si recibes mensajes sospechosos como este, ponte en contacto con Apple.

En su págian web, Apple recomienda a sus usuarios y usuarias que no compartan información personal a menos que puedan verificar que el destinatario es quien dice ser. También que no sigan enlaces ni abran o guarden archivos adjuntos en mensajes sospechosos o no solicitados. Por último, desde la compañía piden que contactemos directamente con ellos en caso de que tengamos dudas sobre una solicitud o una comunicación como esta que se propaga por Internet.

cadenaser.com