El HONOR 50 tiene el diseño más atractivo de su categoría

A unos días de que HONOR lanzó su primer smartphone tras su independencia, el HONOR 50 ya se posiciona como uno de los favoritos en el mercado. Y no solo por sus grandiosas capacidades para crear videos, sino porque tiene el diseño más atractivo de su categoría.

Cada extremo del HONOR 50, desde la parte delantera hasta la posterior, encarna una estética única en una pantalla táctil curva de 75º con un cristal 2.5D. Esto es el resultado de la dedicación que pone HONOR al diseño en conjunto con la investigación y desarrollo (I+D).

En una época en la que los diseños de los smartphones se han vuelto homogéneos, HONOR decidió crear un smartphone innovador y elegante que refleja las tendencias de moda y diseño, que las marcas de lujo siguen.

Los momentos brillantes de la vida inspiran los colores del HONOR

La marca encontró que los momentos brillantes están en todas partes de la vida cotidiana, desde los copos de nieve cristalinos hasta las hermosas joyas de cristal. Motivado por estos instantes, HONOR ofrece tres colores resplandecientes en el HONOR 50, que además van más allá de los tradicionales:

Cristal Glaciar: se inspira en los cristales de la nieve, creando un acabado de ensueño que se asemeja al brillo de los diamantes y que resplandece desde diferentes ángulos.

se inspira en los cristales de la nieve, creando un acabado de ensueño que se asemeja al brillo de los diamantes y que resplandece desde diferentes ángulos. Verde Jade: refleja el tono del verano con un toque de frescura.

refleja el tono del verano con un toque de frescura. HONOR Code: es la innovación y la herencia de la artesanía que hay detrás de la serie HONOR. Incorpora la palabra “HONOR”, descomponiendo las cinco letras y reconstruyéndolas para crear una secuencia que transmite un efecto enérgico y vibrante, unido a un diseño de monograma clásico y atemporal. Tal como lo hacen las marcas de lujo en sus colecciones más representativas.

Un homenaje a la cámara réflex clásica

En 1920, Alemania vio nacer la marca "Rolleiflex", la cual desarrolló una cámara réflex de doble lente: uno funcionaba para el encuadre y el otro para el enfoque.

Esta referencia inspiró a HONOR para diseñar la cámara de dos anillos en el HONOR 50, la cual incluye dos elementos: factor de forma y capacidad. El factor de forma debe ser un diseño redondo y la capacidad debe ser una potente capacidad fotográfica.

De este modo, el círculo superior es la cámara principal de 108 MP, que figura un anillo de metal incrustado. El inferior es una cámara secundaria y los flashes están acomodados de forma equidistante y simétrica.

Además, el HONOR 50 es un smartphone que integra los Google Mobile Services (GMS) y acceso sin restricciones a la Google Play Store. Así que es compatible con todas las aplicaciones, juegos y servicios que los usuarios conocen.

Todas estas características solo muestran una cosa: el HONOR 50 tiene la combinación perfecta entre creación de video, estilo y poder, para crear con estilo. Esto vuelve a poner a la compañía como un referente en el sector. Con el HONOR 50 no queda duda que los usuarios siempre estarán in y nunca out.

Para más información, de favor visita el sitio web oficial de HONOR en: https://www.hihonor.com/latam/