Los avances tecnológicos, la apuesta para la prevención y control de la diabetes

En Panamá anualmente la diabetes provoca la muerte de un promedio de 1,054 panameños, constituyéndose en una de las principales causas de defunciones.

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre).

De acuerdo con registros de la Caja de Seguro Social, al año se detectan 2 mil 500 casos nuevos de pacientes, que padecen diabetes, de los cuales el 50% de los afectados lo desconocía.

Estas estadísticas van acorde con las estimaciones de la Federación Internacional de Diabetes (IDF por sus siglas en inglés), que detallan que 425 millones de personas sufren de diabetes en el mundo y que serán cerca de 629 millones para el año 2045, convirtiéndose en una de las principales causas de muerte en el mundo.

Frente a este panorama y en el marco de la conmemoración este 14 de noviembre del Día Mundial de la Diabetes, la tecnología sigue abriéndose paso como un importante aliado para la investigación y detección temprana de esta enfermedad que se ha convertido en una prioridad de salud.

En ese sentido, con el objetivo de que los médicos y pacientes estén conectados ante cualquier eventualidad derivada de la diabetes, Roche Diagnostics y SAP crearon un paquete de atención preventiva denominado Accu-Check View para fortalecer la relación médico paciente. Accu-Check incluye un monitor de glucosa en sangre, un rastreador de fitness portátil y una aplicación desarrollada por SAP que se integran en conjunto, logrando que todos los datos transferidos se almacenen y procesen de forma segura a través de la plataforma en la nube SAP HANA.

“Esta aplicación está diseñada para satisfacer las necesidades individuales de pacientes y médicos y hace posible que los signos vitales, así como el nivel de azúcar en la sangre se puedan observar en tiempo real, basándose en la actividad física del usuario. De esta forma, el médico puede monitorear a distancia al paciente. Esto elimina visitas de control innecesarias, ahorrando tiempo y dinero” aseguró Aura Ordoñez, Especialista sector salud para SAP.

De acuerdo con Ordoñez, soluciones como ésta fortalecen la relación médico-paciente, facilitando el apoyo psicológico y empoderamiento de quienes padecen esta enfermedad. Por ejemplo, los errores en el estilo de vida pueden detectarse rápidamente porque la aplicación indicará el problema, de tal manera que el médico puede intervenir para encontrar soluciones inmediatas.

Importancia de una vida sana

La tecnología no solo se aplica al momento de querer diagnosticar o sobrellevar una enfermedad, también es importante aprovechar estas herramientas y soluciones para prevenirlas. Detectar los primeros signos anticipadamente ayudará a que las personas puedan hacer los cambios necesarios para llevar una vida normal.